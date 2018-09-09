Наблюдатели, работающие на избирательных участках Алтайского края, заявляют, что нарушений в проведении выборов губернатора региона не зафиксировано.

В день выборов главы региона на 1797 участках работает около 1870 наблюдателей. Большинство из них представлены Общественной палатой Алтайского края. Остальные — от партий и кандидатов.

По словам главы ОП АК Льва Коршунова, всё проходит в штатном режиме, никаких потрясений нет, нарушений не зафиксировано.

Так, например, наблюдатель Алексей Кузнецов, работающий на участке № 481 в Рубцовске заверил, что всё под контролем.

"Выборы главы региона у нас проходят честно и без нарушений. Обстановка замечательная, явка хорошая, настроение праздничное, музыка играет", — сказал он, добавив, что явка на участке даже выше, чем на выборах губернатора 2014 года.

Спокойной называет обстановку и наблюдатель на участке №290 в Бийске Ольга Кострикова. Но она посетовала, что пока на выборы пришло больше пенсионеров, чем молодежи.