Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в отдельных районах региона дожди, утром местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с с усилением до 13 м/с.

Температура ночью +4...+9. Днем потеплеет до +15...+20. Днем в отдельных районах дожди, возможны грозы, утром местами туман. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле ночью ожидается +6...+8, днем +16...+18. Ночью в краевой столице временами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Днем временами небольшой дождь, возможна гроза, ветер юго-западный, 10-15 м/с.