Известный алтайский эколог, эксперт регионального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Грибков призывает жителей региона прийти на выборы губернатора 9 сентября. По его словам, этот день определит судьбу региона.

"В Алтайском крае сегодня проходят выборы губернатора. Это очень важный момент в жизни нашего региона. Этот день определит судьбу нашего края. Именно поэтому принципиально важно сделать осознанный выбор. Прийти и проголосовать, чтобы потом вместе нести солидарную ответственность за свое решение. Необходимо проявить свою гражданскую позицию. Ведь часто мы ругаем власть, сидя у себя дома на кухне. Но выбираем то её тоже мы. И если сегодня мы останемся в стороне, то и спрашивать потом будет не с кого", — сказал Алексей Грибков.

Он призвал жителей региона приходить на участки, голосовать, чтобы потом знать: если вы сделали этот выбор, то вы душой и сердцем болеете за развитие и улучшение жизни в Алтайском крае.

Напомним, что участки для голосования работают с 8 утра до 20 часов вечера. По данным избирательной комиссии региона на 15:00 явка в целом по краю составляет 26,98 %. Таким образом уже проголосовало более 494 тысяч человек. Активнее всего голосуют жители ЗАТО Сибирский, там явка превысила 43%. В Барнауле проголосовало 22,44%, в Бийске — 17,28%, в Рубцовске — 22,84%.