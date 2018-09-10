Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Дожди, грозы и порывистый ветер ожидаются в Алтайском крае в понедельник, 10 сентября.

"В отдельных районах дожди, возможны грозы, утром местами туман", — говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры составят +15...+20 градусов. Ветер будет юго-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров.

В Барнауле временами небольшой дождь, возможна гроза. Дневные температуры в краевой столице составят +16...+18 градусов. Ветер будет юго-западный, 10-15 метров в секунду.