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Такого, как Виктор: на выборах губернатора Алтая побеждает Томенко

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Губернаторские выборы в Алтайском крае заканчиваются однозначной победой врио главы региона

Фото: Александра Черданцева

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко набирает в свою поддержку 53,46% голосов. Такие данные выборов главы региона стали известны после подсчета 95,55% протоколов.

Так, по последним данным, а они близки к окончательным, голоса избирателей распределились следующим образом:

  • Виктор Томенко (выдвинут партией "Единая Россия") — 53,46% (346474 избирателей).
  • Владимир Семёнов (ЛДПР) — 16,29% (105555).
  • Людмила Суслова ("Справедливая Россия") — 14,09% (91344).
  • Андрей Крылов ("Партия Роста") — 13,57% (87970).

Таким образом, губернатором региона ожидаемо становится действующий врио главы региона Томенко. Однако набирает он значительно меньше, чем прогнозировали эксперты. Интрига со вторым местом пока решается в пользу Семёнова, но борьба идёт до последнего. 

Явка, по данным на 20:00, составила около 37%.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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