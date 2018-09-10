Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко набирает в свою поддержку 53,46% голосов. Такие данные выборов главы региона стали известны после подсчета 95,55% протоколов.

Так, по последним данным, а они близки к окончательным, голоса избирателей распределились следующим образом:

Виктор Томенко (выдвинут партией "Единая Россия") — 53,46% (346474 избирателей).

Владимир Семёнов (ЛДПР) — 16,29% (105555).

Людмила Суслова ("Справедливая Россия") — 14,09% (91344).

Андрей Крылов ("Партия Роста") — 13,57% (87970).

Таким образом, губернатором региона ожидаемо становится действующий врио главы региона Томенко. Однако набирает он значительно меньше, чем прогнозировали эксперты. Интрига со вторым местом пока решается в пользу Семёнова, но борьба идёт до последнего.

Явка, по данным на 20:00, составила около 37%.