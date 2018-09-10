Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко набирает в свою поддержку 53,46% голосов. Такие данные выборов главы региона стали известны после подсчета 95,55% протоколов.
Так, по последним данным, а они близки к окончательным, голоса избирателей распределились следующим образом:
- Виктор Томенко (выдвинут партией "Единая Россия") — 53,46% (346474 избирателей).
- Владимир Семёнов (ЛДПР) — 16,29% (105555).
- Людмила Суслова ("Справедливая Россия") — 14,09% (91344).
- Андрей Крылов ("Партия Роста") — 13,57% (87970).
Таким образом, губернатором региона ожидаемо становится действующий врио главы региона Томенко. Однако набирает он значительно меньше, чем прогнозировали эксперты. Интрига со вторым местом пока решается в пользу Семёнова, но борьба идёт до последнего.
Явка, по данным на 20:00, составила около 37%.
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