Через полтора часа после закрытия участков на выборах губернатора Алтайского края стали появляться первые итоги. Пока обработано только 4,45% протоколов об итогах голосования от территориальных избирательных комиссий. Такие данные опубликованы в информационном центре избирательной комиссии.

До конкретных результатов еще далеко, но любопытен расклад. Кто займет первое место, сомнений нет — Томенко, но вот кто будет на втором: Суслова или Семёнов? И сколько наберет "политический новичок" Крылов?

Первые итоги следующие:

Виктор Томенко (выдвинут партией "Единая Россия") — 55,02%

Владимир Семёнов (ЛДПР) — 15,77%

Людмила Суслова ("Справедливая Россия") — 13,85%

Андрей Крылов ("Партия Роста") — 12,9%

По данным обработки 0,06% протоколов, у Томенко было 75,56% голосов, у Сусловой — 10%, у Семёнова — 8,89%, у Крылова — 5,56% голосов.