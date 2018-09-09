Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его государство не намерено "спрашивать разрешения" у России и Русской православной церкви относительно вопроса получения УПЦ КП автокефалии, сообщает RT.

"Если мы будем молиться и бороться — томос и Единая поместная православная церковь будут на Украине раньше, чем кто-либо ожидает. Мы не будем спрашивать разрешения ни у Путина, ни у Кирилла на то, как нам молиться, в какие храмы ходить и как нам жить", — заявил Порошенко.

Ранее Священный синод Русской православной церкви выразил протест в связи с решением Патриарха Константинопольского Варфоломея назначить двух экзархов (представителей) на Украине, где сейчас действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата.

Также сообщалось, что Русская православная церковь может разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае, если Украинской церкви будет дарована автокефалия.