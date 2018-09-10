Фото: avito.ru

Коттедж площадью 390 квадратных метров продают на Змеиногорском тракте в Барнауле за 18 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Дом расположен в элитном поселке на участке 13 соток. "Капитальное кирпичное строение со всеми элементами комфорта: сауна, бильярдная, баня русская, зона барбекю. На территории ландшафтный дизайн и элементы соснового бора", — отмечает автор объявления.

На первом этаже находится просторная гостиная с камином, спальня для гостей, кухонная зона с выходом на летнюю кухню на балконе, прачечная и санузел. На втором этаже — две спальни, кабинет с выходом на балкон, большая гардеробная, выход в зимний сад (двухуровневый с панорамным окном в крыше). Третий этаж — мансардный.

В подвальном помещении расположены сауна и бильярдная, хозблок (газовая котельная и система погребов), выход в теплый гараж на два автомобиля. На территории также имеется еще один гараж неотапливаемый.

Продавец добавляет, что за калиткой расположен бор.