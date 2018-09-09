Сбербанк предложит пенсионерам банковские услуги со скидкой

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что финансовая организация планирует предлагать банковские продукты со скидкой для пенсионеров, сообщает LIFE.

Греф отметил, что запланированное в России повышение пенсионного возраста является мерой, "которая направлена на долгосрочное и стабильное повышение жизненного уровня пенсионеров".

Он также добавил, что "те, кто понимают, что долгосрочная стабильность экономики страны, ее социальной сферы превыше политических интересов, не могут занимать иную позицию, кроме как позицию поддержки".

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и 65 для мужчин. Президент России Владимир Путин внес поправки к пенсионному закону, где смягчил пенсионную реформу. Он заявил, что нужно установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин — 65 лет.

Путин также подчеркнул, что главной целью изменений в пенсионном законодательстве является стабильность и устойчивость системы.