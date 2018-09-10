Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Выборы губернатора края и 288-й день рождения Барнаула прошли в воскресенье, 9 сентября. "Сделал дело — гуляй смело" — несомненно, можно назвать девизом этого дня. Главным событием Дня города стал турнир по боксу "Великий бой на великом Алтае", почетным гостем которого стал Николай Валуев. Довольно холодная погода не помешала барнаульцам насладиться зрелищем и поболеть за спортсменов. Ну а закончилось всё традиционным салютом.

Как это было, смотрите в нашем большом фоторепортаже.