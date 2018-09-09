Выборы губернатора Алтайского края проходят в Рубцовске активно и без нарушений. Об этом сообщил председатель совета предпринимателей города Иван Тамашевич.

"Люди идут на участки для голосования очень активно, несмотря на то, что почти весь день в городе накрапывает дождик. В пятницу разговаривал с коллегами на предприятии, многие говорили, что обязательно пойдут на выборы. Люди, стоящие у станка, ждут перемен, верят в то, что своим голосом могут изменить ситуацию в городе и крае к лучшему", — прокомментировал он.

Он отметил, что проголосовал на избирательном участке, расположенном в здании филиала АлтГУ. Там выборы проходят чисто и всё в порядке, на участке соблюдаются все необходимые меры безопасности. Впрочем, как и в целом по городу, добавил Тамашевич.

"Ни о каких скандалах и серьезных нарушениях я не слышал. В целом все организовано достойно", — подчеркнул он.