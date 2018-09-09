Кандидат на выборах губернатора Алтайского края, депутат краевого парламента Людмила Суслова проголосовала утром 9 сентября.

"Первое, что я сделала сегодня, — проехала на свой участок и проголосовала", — рассказала она порталу Amic.ru.

Людмила Суслова подчеркнула важность этого дня и отметила, что принимать участие в выборах в качестве кандидата — большая ответственность.

В день выборов она намерена посетить и другие участки, чтобы лично проконтролировать ход голосования.

Также уже проголосовал кандидат Владимир Семёнов (ЛДПР). Виктор Томенко ("Единая Россия") не голосовал, потому что прописан в Москве, но один из участков посетил. Проголосовал ли Андрей Крылов ("Партия Роста"), нам не известно, кандидат пока не выходил на связь.