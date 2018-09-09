Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Явка на выборы губернатора Алтайского края к 18:00 составила 33,28% избирателей, сообщили порталу Amic.ru в региональном избиркоме.

В абсолютном выражении за два часа до закрытия пунктов голосования на выборы в нашем регионе пришли 609 705 человек.

Примечательно, что городское население 9 сентября голосует в Алтайском крае менее охотно, чем сельское. Так, явка по городам 27,81%, а по районам — 39,48%.

В краевой столице к 18:00 на выборы пришли 28,46% избирателей.

Напомним, что всего право проголосовать на губернаторских выборах в Алтайском крае имеют 1 млн 846 тысяч избирателей. Общее количество участков, где граждане могут отдать свой голос, составляет 1797.

На должность главы региона претендуют четыре человека. Это бизнесмен Андрей Крылов ("Партия Роста"), депутат краевого парламента Людмила Суслова ("Справедливая Россия"), депутат краевого парламента Владимир Семёнов (ЛДПР), врио главы региона Виктор Томенко ("Единая Россия").