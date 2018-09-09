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Выборы губернатора Алтайского края завершены, начинается подсчет голосов

, ИА "Амител"
Теперь стартует самая интересная стадия кампании — определяется победитель

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Выборы губернатора завершились в Алтайском крае в 20:00 9 сентября — в настоящее время начинается подсчет голосов избирателей.

Напомним, что правом отдать голос за своего кандидата в главы региона могли воспользоваться 1 млн 846 тысяч избирателей. Однако воспользоваться сей возможностью решили далеко не все.

Так, напомним, что по состоянию на 18:00 явка избирателей в крае составила 33,28%. Явка по состоянию на 19:30 будет названа немного позже, а окончательные данные огласят в крайизбиркоме не раньше завтрашнего дня.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, на должность губернатора претендуют бизнесмен Андрей Крылов ("Партия Роста"), депутат краевого парламента Людмила Суслова ("Справедливая Россия"), депутат краевого парламента Владимир Семёнов (ЛДПР), врио главы региона Виктор Томенко ("Единая Россия").

Сейчас, с закрытием 1797 избирательных участков в регионе начинается подсчет голосов, отданных за того или иного кандидата.

Портал Amic.ru продолжает внимательно следить за развитием событий.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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