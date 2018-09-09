Жириновский ударил митингующего против пенсионной реформы

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на несогласованной акции против пенсионной реформы в Москве ударил по лицу одного из участников митинга, который проходил на Пушкинской площади, сообщает телеканал "Дождь", опубликовавший видео потасовки.

Сообщается, что Жириновский в окружении нескольких охранников находится среди участников митинга. С чего начался конфликт между депутатом и участником акции, пока неизвестно. На кадрах лишь видно, как Жириновский обращается к митингующему, а затем наносит ему удар по лицу.

"Я тебе сейчас как дам в твой череп, что ты будешь кровью истекать", — сказал Жириновский, после чего ударил оппонента.

В ответ на действия депутата другие участники акции призвали Жириновского "убрать руки" и прекратить потасовку. Это не остановило политика. Он попросил человека, которого ударил по голове, показать паспорт.

"Покажи. Боишься?" — обратился Жириновский к протестующему.