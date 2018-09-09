Американский сенатор от штата Вирджиния Ричард Блэк обвинил британскую разведку Ми-6 в попытке подставить руководство Сирии, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на The Independent.

На прошлой неделе сенатор встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, а затем выступил на местном телевидении. В интервью он рассказал, что Великобритания планировала осуществить "поддельную химическую атаку на сирийский народ", чтобы потом обвинить в этом правительство страны.

Блэк уточнил, что Ми-6 не собиралась действовать самостоятельно: по словам сенатора, разведка намеревалась нанять для этих целей сторонних исполнителей.

Некоторые из зафиксированных в стране химических атак, добавил Блэк, это тоже дело рук британцев, их исполняли добровольцы из числа "белых касок".

"Я могу сказать, что они планировали поддельную атаку, а не настоящую, но такую, где они фактически вытесняют людей из города. Они обучили людей изображать жертв газовой атаки", — добавил американский сенатор.