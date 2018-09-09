На площади Сахарова в Барнауле в эти минуты начинается международный турнир по боксу "Великий бой на великом Алтае". Среди почетных гостей турнира – боксер, чемпион мира, депутат Госдумы Николай Валуев.

Также спортивный праздник должен посетить врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко.

Известно, что в рамках турнира пройдет пять поединков. Как передает корреспондент ИА "Амител" , на площади в этот момент собрались сотни барнаульцев. Николай Валуев приехал позже назначенного времени, а потому автограф-сессия с фанатами в парке "Брестская крепость" значительно сдвинулась во времени. К тому же, видимо, у спортсмена день был насыщенный, и его сразу же увели "покушать". Все это время поклонники терпеливо дожидались боксера у дверей кафе.

Когда же главный герой вышел на улицу, толпа подростков на бегу пыталась сделать селфи.

В это время на главной сцене площади публику "подогревают" творческие коллективы. На сцену вышли дети — участники проекта "Герои нашего двора".

Напомним, сразу после спортивного праздника состоится фейерверк в честь дня рождения Барнаула.