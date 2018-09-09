Обычно на выборах в Алтайском крае селяне голосуют активнее горожан, но в 2018 году и жители городов тоже активно приходят на выборы губернатора. Такое мнение высказал председатель краевой организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Юрий Абдуллаев.

"Барнаульцы активно шли на избирательные участки, голосовали за лучший детский сад, делали фотографии для конкурса #МОЙГОЛОС22. В городе царило ощущение праздника, и это несмотря на переменчивую осеннюю погоду, — отметил Юрий Абдуллаев. — Мы привыкли, что жители сел обычно активнее горожан принимают участие в голосовании. Но в этот раз многие отмечают хорошую активность барнаульцев. Надеюсь, что выбор, который сделали жители, был сделан в пользу развития нашего любимого Алтайского края", — сказал он.

Хорошую активность избирателей Барнаула отмечает и наблюдатель УИК №16 Лариса Кручинкина. По ее словам, пик явки пришелся на утро, но и сейчас, незадолго до закрытия участков, люди продолжают идти на выборы.

"По моим подсчетам, уже проголосовало более 550 человек. В основном это молодежь, так как наш участок расположен в здании университета. На выборах работаю с 2003 года, была членом комиссии с правом решающего голоса, а в этот раз работаю наблюдателем. На моей памяти впервые голосование проходит настолько организованно и спокойно", — подчеркнула Кручинкина.