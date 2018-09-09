Фото: Екатерина Смолихина/amic

На площади Сахарова в Барнауле проходит турнир по боксу "Великий бой на великом на Алтае". Почетный гость — Николай Валуев. Тысячи болельщиков поддерживают участников боев криками и аплодисментами. Как передает с места события корреспондент ИА "Амител" , каждый из бойцов держится до последнего. Всего зрителям сегодня предстоит увидеть пять зрелищных поединков. Ну а завершающим аккордом станет фейерверк на площади Сахарова, который начнется в 22:30.

Одновременно прогремят фейерверки и в других районах города.

ИА "Амител" проведет прямую трансляцию праздничного салюта на площади Сахарова. Посмотреть ее можно будет на главной странице сайта.