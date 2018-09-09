Киев назвал условия возобновления подачи воды в Крым

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что Украина может возобновить подачу воды в Крым в случае признания "оккупации" полуострова со стороны России, сообщает RT.

По его словам, Россия официально не обращалась к Украине по данному вопросу. "Второе, если есть такое желание, то сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма. Без этого вообще не о чем говорить", — сказал Грымчак в эфире телеканала "Эспрессо".

Он подчеркнул, что только после выполнения Москвой этих двух условий можно будет обсуждать, "сколько им будет стоить эта вода".

В апреле 2017 года украинские власти возвели дамбу на Северо-Крымском канале для перекрытия поступления воды в Крым.