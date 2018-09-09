Избирательная комиссия Алтайского края обработала 40,35% протоколов на выборах губернатора региона. Лидирует Виктор Томенко, остальные три кандидата идут почти вровень.
Итак, результаты пока таковы:
- Виктор Томенко (выдвинут партией "Единая Россия") — 53,09%
- Владимир Семёнов (ЛДПР) — 16,58%
- Людмила Суслова ("Справедливая Россия") — 14,16%
- Андрей Крылов ("Партия Роста") — 13,64%
Очевидно, что за второе место идет нешуточная борьба. Для того, чтобы стать победителем, Виктору Томенко надо набрать более 50% голосов избирателей.
Комментарии