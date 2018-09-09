Избирательная комиссия Алтайского края обработала 40,35% протоколов на выборах губернатора региона. Лидирует Виктор Томенко, остальные три кандидата идут почти вровень.

Итак, результаты пока таковы:

Виктор Томенко (выдвинут партией "Единая Россия") — 53,09%

Владимир Семёнов (ЛДПР) — 16,58%

Людмила Суслова ("Справедливая Россия") — 14,16%

Андрей Крылов ("Партия Роста") — 13,64%

Очевидно, что за второе место идет нешуточная борьба. Для того, чтобы стать победителем, Виктору Томенко надо набрать более 50% голосов избирателей.