Неожиданные результаты показывают выборы губернатора Алтайского края. После обработки 72,45% протоколов лидирует по-прежнему кандидат от партии власти Виктор Томенко, трое остальных кандидатов хоть и далеко позади, но они буквально зубами вырывают друг у друга второе место.

Результаты таковы:

Виктор Томенко (выдвинут партией "Единая Россия") — 53,36%

Владимир Семёнов (ЛДПР) — 16,36%

Людмила Суслова ("Справедливая Россия") — 14,20%

Андрей Крылов ("Партия Роста") — 13,56%

Томенко прогнозировали победу с результатом, близким к 70%. А Крылову наоборот — единицы процентов. Но жители региона считают иначе. Ждем итоговых результатов.