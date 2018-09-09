Неожиданные результаты показывают выборы губернатора Алтайского края. После обработки 72,45% протоколов лидирует по-прежнему кандидат от партии власти Виктор Томенко, трое остальных кандидатов хоть и далеко позади, но они буквально зубами вырывают друг у друга второе место.
Результаты таковы:
- Виктор Томенко (выдвинут партией "Единая Россия") — 53,36%
- Владимир Семёнов (ЛДПР) — 16,36%
- Людмила Суслова ("Справедливая Россия") — 14,20%
- Андрей Крылов ("Партия Роста") — 13,56%
Томенко прогнозировали победу с результатом, близким к 70%. А Крылову наоборот — единицы процентов. Но жители региона считают иначе. Ждем итоговых результатов.
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