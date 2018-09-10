Врио губернатора Алтайского края, кандидат, который по предварительным данным набирает большинство голосов на выборах губернатора Виктор Томенко, ночью с 9 на 10 сентября принял участие в телемосте с другими сибирскими губернаторами-кандидатами и полномочным представителем президента в СФО Сергеем Меняйло.

"По результатам складывается понимание, что обойдемся первым туром ", — сказал Виктор Томенко.

И действительно, по данным обработки 89,7% бюллетеней, он набирает 53,64% голосов в свою поддержку. Второй тур состоялся бы, набери он менее 50%.

Томенко сообщил во время телемоста, что день выборов в регионе был государственным, праздничным днем, "поскольку люди могли приобщиться к решению вопросов связанных с формированием власти и главы региона".

"Наблюдалось приподнятое настроение, желание, готовность прийти (на выборы — прим.ред.). Мы постарались в городах и селах создать атмосферу, настраивающую на то, чтобы люди пришли на избирательные участки. Несмотря на то, что край у нас аграрный, почти половина жителей живут в селе, и сейчас пора, когда надо думать об уборочной. Тем не менее, явка почти на уровне 37%. Этот показатель лучше, чем на выборах губернатора 2014 года", — добавил Томенко.

В регионе, напомним, кроме губернатора в этот день избирали 422 муниципальных депутата и 46 сельских глав.

А в СФО 9 сентября выбирали шесть губернаторов, депутаты в региональные законодательные органы в пяти регионах, мэров Абакана и Томска, депутатов городских советов Кызыла, Абакана и Красноярска. Всего в Сибири прошло более 800 выборных кампаний разного уровня.

"Предварительно все исполняющие обязанности губернаторов получили поддержку населения, Выборы состоялись, грубых нарушений не выявлено", — сказал полпред Сергей Меняйло.