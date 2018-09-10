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Представитель Пентагона опроверг заявление российского оборонного ведомства о том, что ВВС США нанесли бомбовый удар в провинции Дейр-эз-Зор с использованием фосфорных снарядов. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на Reuters.

По словам представителя Пентагона Шона Робертсона, сейчас у американского военного ведомства нет информации о каких-либо фактах применения зарядов с белым фосфором. Он отметил, что в указанном районе ни у одного из подразделений Штатов нет такого вида вооружений.

Ранее глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил о том, что два американских F-15 в субботу, 8 сентября, нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами по провинции Дейр-эз-Зор. По его словам, удары были нанесены по населенному пункту Хаджин, после атаки вспыхнули сильные пожары.

Агентство напоминает, что использование белого фосфора было запрещено Дополнительными протоколами 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года, которые Америка и Израиль не подписали.

Применение фосфорных боеприпасов приводит к возникновению пожаров и отдельных очагов возгораний, а образующиеся в огне ядовитые газы — дополнительный поражающий фактор.