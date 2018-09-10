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В Барнауле утром в понедельник, 10 сентября, образовались заторы в пять баллов. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее затруднено движение по Павловскому тракту, где пробки образовались после кольцевого пересечения, а также на перекрестках с улицами Просторная и Попова. Скорость движения здесь не превышает 5-10 километров в час.

Кроме этого, заторы наблюдаются на отрезках улиц Власихинская, Северо-Западная, Матросова, Сизова, Воровского, Молодежная, Советской Армии, шоссе Ленточный бор, а также на проспектах Ленина и Строителей.

В городе ведутся дорожные работы в районе пересечения улицы Попова с Антона Петрова, а также на отрезке последней между улицами Просторная и Геодезическая.