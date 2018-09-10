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Два новых штамма гриппа "атакуют" РФ в этом эпидемиологическом сезоне. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на сообщение Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

В ведомстве подчеркнули, что от новых штаммов гриппа россиян не прививали в 2017 году, поэтому иммунитет к ним у россиян не сформирован.

Уточняется, что большинство людей болеют гриппом порядка недели, однако некоторые заболевают серьезнее. В Роспотребнадзоре добавили, что возможно тяжелое течение болезни, вплоть до смерти людей.