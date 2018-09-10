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Врио главы Новосибирской области Андрей Травников одержал победу на губернаторских выборах. Об этом пишет RT, ссылаясь на "РИА Новости" и данные ЦИК. Уже обработано 100% протоколов.

Издание уточняет, что Травников набрал 64,52% голосов избирателей.

На второй строчке оказался кандидат от ЛДПР Дмитрий Савельев с 17,35% голосов.

Замыкает тройку лидеров Анатолий Кубанов от "Справедливой России" (11,73%).

Георгий Михайлов, который был выдвинут от партии "Народный альянс", занял четвертую позицию, набрав всего 3,39% голосов.

Напомним, в воскресенье, 9 сентября, в РФ прошел единый день голосования.