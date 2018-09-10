Фото: vk.com/barneos22
Нетрезвая женщина за рулем автомобиля Toyota Vista едва не наехала на группу людей в поселке Южном вечером 9 сентября — полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, ДТП случилось около 18:45 по адресу: улица Чайковского, 21.
Согласно предварительной информации, женщина 1975 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительского удостоверения, не справилась с управлением и допустила столкновение с припаркованными машинами Honda Odyssey и ВАЗ-2107.
После этого машина наехала на бетонное ограждение.
По информации полиции, в результате инцидента никто не пострадал. В отношении женщины-водителя составили административный материал. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Похмелье будет тяжелым.
Да пофигу ей, у нее и прав то нет. Бабы за рулем зло.
10.09.2018 10:10
- гость -
Не баба -зло, а тот чудак, который пустил за руль человека пьяного и без прав. И пол тут вообще не при чем. Кто тут больше дурак? Баба?
Никто бабу за руль не пускал, она сама села.
Ты как тот хачик в фильме "Метро", когда Ходченкова по встречке поехала и в его жигули в лоб врезалась. Хач начал плакать: "Какой баран тебе права купиль? Какой баран тебе права продал?"
#автоледи
Может быть автобаба?