Фото: vk.com/barneos22

Нетрезвая женщина за рулем автомобиля Toyota Vista едва не наехала на группу людей в поселке Южном вечером 9 сентября — полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, ДТП случилось около 18:45 по адресу: улица Чайковского, 21.

Согласно предварительной информации, женщина 1975 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительского удостоверения, не справилась с управлением и допустила столкновение с припаркованными машинами Honda Odyssey и ВАЗ-2107.

После этого машина наехала на бетонное ограждение.

По информации полиции, в результате инцидента никто не пострадал. В отношении женщины-водителя составили административный материал. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.