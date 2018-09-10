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ЦИК Кемеровской области опубликовал итоги губернаторских голосований. Победу одержал врио главы региона Сергей Цивилев, пишет портал "Ваш город".

Уточняется, что за Цивилева проголосовали 206,4 тысячи человек — 84,05% голосов избирателей.

Остальные кандидаты набрали меньше 4% голосов: Владимир Карпов (КПРФ) — 3,81%, Игорь Украинцев (ЛДПР) — 3,76%, Татьяна Протас ("Справедливая Россия) — 2,97%, Юрий Скворцов ("Патриоты России") — 2,48%, Елена Латышенко ("Партия Роста") — 1,43%.

Напомним, Цивилев стал врио главы региона в апреле, после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", унесшего жизни 60 человек. Действующий тогда глава Кузбасса Аман Тулеев подал главе РФ прошение об отставке по собственному желанию. Также он заявил, что не видит для себя возможности работать на посту главы региона в связи с трагедией.