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Авария с участием трех автомобилей произошла поздним вечером 9 сентября в Калманском районе Алтайского края — в результате ДТП пострадали два человека.

Как сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД, инцидент случился в 23:00 на 48-м километре трассы "Барнаул — Рубцовск — граница с Казахстаном".

Согласно предварительным данным, водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Nissan Datsun, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. По информации полиции, водитель был нетрезв.

В результате произошло столкновение с автомобилем Lexus RX300 под управлением водителя 1964 года рождения. После этого Lexus столкнулся с попутным автомобилем "Лада Гранта" под управлением мужчины 1964 года рождения.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Lexus и его пассажирка 1970 года рождения. Их доставили в барнаульскую горбольницу №1, оказана помощь, не госпитализированы.