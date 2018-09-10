Кандидат от ЛДПР на выборах губернатора Алтайского края Владимир Семёнов предварительно получает второй результат — 16,29%. Утром после выборов он рассказал порталу Amic.ru, что был бы доволен своим результатом, если бы не второй тур сразу в нескольких регионах Сибири. Второй тур мог быть в Алтайском крае, если бы явка была больше на 3%.

"У меня смешанные чувства. Если бы не итоги выборов в Хакасии и Хабаровском крае, где будет объявлен второй тур, то я сказал бы, что кампанию мы провели хорошо. Но сейчас у меня смешанные чувства", — рассказал Семёнов.

Семёнов уверен, второй тур в Алтайском крае был бы уже при явке в 40%. По итогам дня голосования в регионе она составила почти 37%. То есть не хватило всего 3%, подчеркнул собеседник.

"Если бы было 40% — то это второй тур. Если бы на выборы пошел кандидат от КПРФ — то это второй тур. Если бы оппозиционные кандидаты вместе взятые потратили хотя бы половину от того, сколько потратил штаб кандидата от партии власти - то это второй тур. Долгое время считалось, что второго тура в России вообще быть не должно, а теперь такой расклад сразу в трех регионах . Люди стали жить хуже и хоть как-то начали реагировать", — сказал Семёнов.

Он добавил, что главный итог выборов в целом по стране — заканчивается глобальное влияние "Единой России" на политическое поле.

Андрей Крылов, по его мнению, набрал много (более 13%, хотя прогнозировали значительно меньше) за счет того, что был крайне левым кандидатом и взял часть электората КПРФ.

"Изначально он должен был представлять правые взгляды, позицию предпринимателей, но позже он выбрал крайне левый вариант. Он эпатажно предлагал радикальные меры, а избиратель к ним уже готов. Также в конце кампании он объявил, что его поддерживает партия "Коммунисты России". Да, это не КПРФ, это другая партия, но ведь как раз для того она и создана. Слово "коммунисты" в названии дало свой эффект, учитывая что кандидата от КПРФ на выборах не было", — добавил либерал-демократ.

Часть голосов КПРФ получила и кандидат от "Справедливой России" Людмила Суслова. Есть у нее и, так называемый, гендерный процент. Будь кандидатом от "СР" мужчина, то общий результат бы бы скромнее, считает Владимир Семенов.