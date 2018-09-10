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Стали известны предварительные итоги губернаторских выборов в Красноярском крае после обработки 66% бюллетеней. Об этом сообщает "360", ссылаясь на "Телекомпанию ТВК".

Уточняется, что Александр Усс лидирует с 60,38% голосов. На втором и третьем местах оказались Егор Бондаренко (23,25%) и Александр Лымпио (12,24%) соответственно.

На прошедших выборах в горсовет столицы региона лидирует партия ЛДПР — 28,1%. В тройку также попали "Единая Россия" — 26,04% и КПРФ — 15,94%. Чуть больше 8,5% граждан проголосовали против всех.

Эксперты отмечают, что явка на выборы в регионе составила 29,21%.