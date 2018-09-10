Победа Виктора Томенко на выборах губернатора Алтайского края не была легкой: регион проблемный и работы было очень много. Такое мнение об итогах голосования высказал генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

"Переход Томенко на должность врио губернатора, возможно, и не стал большой неожиданностью для него: он был в кадровом резерве президента, но адаптироваться к региону пришлось быстро. Оперативно пришлось решать текущие задачи. Никто не отменял посевную и уборочную кампании, подготовку к новому учебному году и отопительному сезону, многое другое. Параллельно Томенко нужно было знакомиться с регионом и людьми — в крае огромное количество муниципальных образований, и у каждого своя проблемная повестка", — считает эксперт.

Томенко нужно было убедить почти 2,4 млн жителей, что он "свой" и заинтересован в развитии региона, что приехал сюда работать.

Дмитрий Орлов напоминает, что Алтайский край часто оказывается в конце рейтингов и рэнкингов по уровню зарплат, качества жизни, степени доверия к власти. А потому Томенко сразу пришлось вникать в наболевшие проблемы, именно о них больше всего врио губернатора и рассказывали жители.

"Затыкать наспех дыры Томенко не стал, отказавшись от быстрых и популярных тактических решений в пользу стратегических. Думаю, это тот самый случай, когда предвыборная программа кандидата не останется на бумаге, а будет реализована на деле. Ведь она формировалась именно как рабочий план для исполнительной власти в случае победы кандидата", — сказал эксперт.

Теперь Виктор Томенко вправе позволить себе быть смелее. В том числе в и плане формирования нового правительства. За три месяца своей работы в регионе не проводил серьезных кадровых перестановок, за что некоторые его упрекали. Но Орлов называет это обоснованным решением: оставить такой регион даже на время без работающей команды было бы чревато срывом многих важных текущих задач.

Напомним, по итогам выборов главы региона 9 сентября Виктор Томенко становится губернатором.