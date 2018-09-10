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Томенко сумел найти подход к Алтайскому краю — эксперт об итогах выборов

, ИА "Амител"
Дмитрий Орлов рассказал, почему первые месяцы работы в регионе были непростыми

Победа Виктора Томенко на выборах губернатора Алтайского края не была легкой: регион проблемный и работы было очень много. Такое мнение об итогах голосования высказал генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

"Переход Томенко на должность врио губернатора, возможно, и не стал большой неожиданностью для него: он был в кадровом резерве президента, но адаптироваться к региону пришлось быстро. Оперативно пришлось решать текущие задачи. Никто не отменял посевную и уборочную кампании, подготовку к новому учебному году и отопительному сезону, многое другое. Параллельно Томенко нужно было знакомиться с регионом и людьми — в крае огромное количество муниципальных образований, и у каждого своя проблемная повестка", — считает эксперт.

Томенко нужно было убедить почти 2,4 млн жителей, что он "свой" и заинтересован в развитии региона, что приехал сюда работать.

Дмитрий Орлов напоминает, что Алтайский край часто оказывается в конце рейтингов и рэнкингов по уровню зарплат, качества жизни, степени доверия к власти. А потому Томенко сразу пришлось вникать в наболевшие проблемы, именно о них больше всего врио губернатора и рассказывали жители.

"Затыкать наспех дыры Томенко не стал, отказавшись от быстрых и популярных тактических решений в пользу стратегических. Думаю, это тот самый случай, когда предвыборная программа кандидата не останется на бумаге, а будет реализована на деле. Ведь она формировалась именно как рабочий план для исполнительной власти в случае победы кандидата", — сказал эксперт.

Теперь Виктор Томенко вправе позволить себе быть смелее. В том числе в и плане формирования нового правительства. За три месяца своей работы в регионе не проводил серьезных кадровых перестановок, за что некоторые его упрекали. Но Орлов называет это обоснованным решением: оставить такой регион даже на время без работающей команды было бы чревато срывом многих важных текущих задач.

Напомним, по итогам выборов главы региона 9 сентября Виктор Томенко становится губернатором.

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Читайте также в сюжете: Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

10.09.2018 10:30
- гость -

300 тыс. человек которые за него проголосовали это не населения края а бюджетники края

0  0
10.09.2018 10:34
Мимопроходящий

Главное - найти подход к избиркому и позаботится об отсутствии внятных конкурентов.

0  0
10.09.2018 10:44
- гость -

Почему тишина о заявлении Рау в прокуратуру - не было административного давления?!

0  0
10.09.2018 10:51
- гость -

а у нас что есть достойные занять должность губера

0  0
10.09.2018 10:53
- гость -

на выборы больше не пойду, все голосовали против ВПТ, а у него большинство голосов,как тут не поверить в 146%

0  0
10.09.2018 10:53
- гость -

На акциях протеста против пенсионного возраста в 33 городах России задержали 839 человек
Это данные портала «ОВД-Инфо». Больше всего задержанных в Петербурге — 324 человека. По информации «Фонтанки», их больше — от 400 до 500 человек. На втором месте Екатеринбург — 129 человек. Также много задержанных в Краснодаре (60 человек), в Перми (32 человека) и в Москве (36 человек).

МВД отчиталось о задержании сотни человек на митинге против повышения пенсионного возраста в Петербурге. Между тем, по оценкам журналистов, в отделениях полиции оказалось не менее пятисот человек.

Сотрудники полиции стали жестко задерживать протестующих ещё в самом начале акции – поскольку оппозиционерам якобы из-за ремонтных работ так и не разрешили пройти к площади Ленина, то они растянули плакаты прямо у выхода с Финляндского вокзала. Всего, по оценкам журналистов, в митинге участвовало около 3 тысяч человек. В автозаках оказались люди пожилого возраста и даже дети. Одному мужчине ударом дубинкой полицейский разбил голову. Основная волна задержаний началась в тот момент, когда протестующие вышли на Пироговскую набережную: там после ряда стычек сотрудники ОМОНа взяли сразу несколько сотен людей в оцепление – всех их впоследствии увезли в полицию на специальных автобусах. Судя по всему, из-за недостатка мест в отделениях некоторых задержанных повезли далеко – одна машина с ними, как сообщают оппозиционеры, уехала за несколько десятков километров от центра города, в Ораниенбаум. Напомню, митинг на площади Ленина в Петербурге изначально был согласован, однако потом городские власти заявили о невозможности его проведения из-за коммунальной аварии. Активистам предложили провести митинг в Удельном парке, однако те отказались.

Перед протестной акцией полицейские пришли с обыском в петербургский штаб Навального, а также задержали его координатора Дениса Михайлова

0  0
10.09.2018 10:58
- гость -

из всех знакомых - процентов 10% за томенка голосовали. и тут четко - чуть больше 50%. тут не только слова Станиславского на ум приходят.

0  0
10.09.2018 10:59
Даша Сибирячьк

Я щитаю что щяс будет заслуженый прорыв!

0  0
10.09.2018 11:03
- гость -

0.09.2018 10:51
- гость -
а у нас что есть достойные занять должность губера

Так всегда недалекие говорят, если не путин, то кто?, если не ельцин, то кто? если не горбачев, то кто?
Но почему то всегда находятся кто.

0  0
10.09.2018 11:07
- гость -

Очередной позор((((

0  0
10.09.2018 11:07
- гость -

Томенко сумел найти подход к Алтайскому краю

Фильм "Место встречи изменить нельзя" Фокс - Все то вы мусора с вашими подходцами, ну ничего, еще слезами кровавыми умоетесь, перышек на всех хватит.

0  0
10.09.2018 11:10
- гость -

Даша Сибирячьк, я с тобой полностью согласен, и в качестве поощрения даже обещаю, когда научишься грамоте, взять тебя с собой в сауну.

0  0
10.09.2018 11:15
Заринск

Общее число избирателей внесённых в список – 36 666 человек.

9 сентября на 20 избирательных участках города приняло участие в выборах 11 870 человек — 32, 37%.

1008 избирателей проголосовали вне помещения избирательных участков (на дому).

Крылов Андрей Юрьевич – 14, 16% (1680 голосов «ЗА»)

Семёнов Владимир Владиславович – 17, 86% (2120 голосов «ЗА»)

Суслова Людмила Алексеевна – 18, 17 % (2157 голосов «ЗА»)

Томенко Виктор Петрович – 47, 67% (5657 голосов «ЗА»)

0  0
10.09.2018 11:15
- гость -

1/6 часть населения - не весь край.

0  0
10.09.2018 11:28
- гость -

В Новосибирске сотрудники Росгвардии применили дубинки против недовольных повышением пенсионного возраста
Как сообщает сайт «Тайга-Инфо», среди пострадавших оказался его корреспондент. Полиция преградила путь участникам несогласованной акции, которые направились к центральному РОВД. Туда был доставлен задержанный утром местный координатор штаба Навального и глава Либертарианской партии Сергей Бойко. По сведениям сайта «ОВД-Инфо», в Хабаровске были задержаны 12 человек. Столько же – в Томске, с том числе, 6 несовершеннолетних. В Омске в полицию доставили 14 задержанных. Акции против пенсионной реформы намечены сегодня почти в 80-ти городах, в том числе и в Москве. Почти везде они не согласованы.

0  0
10.09.2018 11:46
- гость -

Это не поддержка, а реальный провал.

0  0
10.09.2018 11:46
- гость -

В ближайшем будущем ждет нас полицейское государство с царем Пы во главе - который ни кому ничего не должен "решает свои вопросы и кучки олигархов, народ ему по барабану".

0  0
10.09.2018 11:48
Иван

В России главное найти подход ДО выборов

0  0
10.09.2018 12:01
- гость -

да че вы ноете, другие кандидаты еще кандидатистей, так что выбрали из зол меньшее. Тут уместно вспомнить Сталина: "Других людей(вождей) у нас для нас нет...."

0  0
10.09.2018 12:04
- гость -

да че вы ноете, другие кандидаты еще кандидатистей, так что выбрали из зол меньшее. Тут уместно вспомнить Сталина: "Других людей(вождей) у нас для нас нет...."
________
Вот именно что 2/3 населения края не устроил ни один кандидат, почему меня заставляют выбирать из людей которые у меня не вызывают никакого доверия???

0  0
10.09.2018 12:12
- гость -

10.09.2018 12:04

выбирай, не выбирай - кто-то должен пост занять)

0  0
10.09.2018 12:17
- гость -

10.09.2018 11:46
- гость -

Никто не вечен ...

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