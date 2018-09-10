Фото: tiroz.org
Пустоты обнаружены в грунте под стартовым комплексом ракеты-носителя "Союз-2" на космодроме "Восточный", передает "РИА Новости".
В данный момент корпорация "Роскосмос" заключила контракт на ликвидацию пустот. Стоимость работ составляет 4,6 миллиона рублей.
Читайте также: Строительство космодрома Восточный "унесло" еще 7,6 млн рублей
Заказчиком в данном случае выступает Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Это структурное подразделение "Роскосмоса", которое занимается обслуживанием космодромов.
Исполнителем контракта является компания "Адонис" из Благовещенска.
Комментарии
Хороший способ освоить миллионы в пустоту
Рагозин сейчас займется природой происхождения пустот. Не иначе враги подкоп под ракету готовили, то дырки дрелью сверлят, теперь пустоты, рука СБУ Украины ясень пень
Уже не знают бедные , что ещё придумать , лишь бы деньги .... ( освоить )
Такие мелочи!!!! Экс-глава «Роскосмоса» Комаров назначен полпредом в Приволжском федеральном округе.