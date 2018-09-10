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В России в 2019 году исчезнет из продажи поваренная соль, так как новый ГОСТ не предусматривает использование подобного наименования. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на ассоциацию "Руспродсоюз", объединяющую крупнейших производителей соли в стране.

Издание отмечает, что с 1 сентября в РФ вступил в силу новый ГОСТ на соль. Согласно ему, вместо "не совсем корректного наименования "поваренная", которое традиционно применяется для всех видов соли, теперь в РФ, как и во всех странах мира, на упаковке будут писать "Соль пищевая".

По словам главы ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Вострикова, термин "поваренная" — это не характеристика продукта, он неверно передает смысл названия. Вместо этого соль на упаковке будет именоваться "морской", "молотой", "экстра" — в зависимости от ее качества и способа производства.

Также в соль перестанут добавлять йодид калия, а начнут использовать лишь йодат калия, позволяющий увеличивать срок годности товаров.

Уточняется, что полностью "поваренная" соль покинет российские прилавки в течение трех-пяти месяцев.