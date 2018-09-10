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Самовыдвиженец, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков набрал 82,5% голосов избирателей на выборах главы региона после обработки 100% протоколов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на областной избирком.

Подчеркивается, что ему удалось сохранить отрыв в более чем 70% от других трех кандидатов.

Так, депутат горсовета Омска Алексей Ложкин (ЛДПР) набрал 8,5% голосов, член Общественной палаты Омской области Анатолий Соловьев (самовыдвиженец) — 3,8%. Замыкает перечень кандидат от "Партии Роста", директор агентства интернет-маркетинга Антон Дрязгов с 2,3%.

9 октября прошлого года глава российского государства принял отставку омского губернатора Виктора Назарова. Врио главы региона до выборов назначили депутата Госдумы от партии "Справедливая Россия" Буркова.