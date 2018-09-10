Фото: Amic.ru/Екатерина Смолихина

Празднование 288-летия Барнаула уже вошло в историю своей новизной. Во-первых, День города впервые объединили с выборами, и до конца не было понятно, какое событие вызывает больший ажиотаж у жителей краевой столицы. Во-вторых, мэрия разрешила продажу алкоголя, и желающие "принять на грудь" могли заранее не запасаться хмельными и веселящими напитками, а купить их в ближайшем магазине. Эксперимент показал, что разрешение на алкоголь не повлияло на антураж праздника и, по словам полицейских, пьяных на площади Сахарова было не много.

Центр города заполнился людьми еще за несколько часов до старта официальной программы. Из-за выборов все массовые мероприятия начались только в 20.00. Видимо, не все об этом знали и традиционно пришли, чтобы посмотреть на различные ретро-выставки, концерты и другие развлекательные мероприятия. Пока из колонок на главной сцене раздавались хиты Radiohead, Muse, люди прятались, где могли, от дождя, почти на 30 минут обрушившегося на Барнаул. Казалось, что непогода отправит всех по домам, но тучи сумели договориться с организаторами праздника и больше не беспокоить горожан.

Если в Москве в это время людей на акции протестов били дубинками, то в Барнауле — на ринге. Самым массовым событием Дня города стал боксерский турнир "Великий бой на Великом Алтае". Посмотреть поединки на площадь Сахарова пришли тысячи человек, которые за несколько часов занимали самые лучшие места поближе к рингу. Вместе с ними за событиями наблюдал депутат Госдумы и прославленный боксер Николай Валуев. В отсутствие звезд эстрады, без которых решили обойтись в этом году из-за выборов, он стал главным объектом внимания у барнаульцев. Сделать селфи к Валуеву выстраивалась огромная очередь. Подростки во время каждой паузы между раундами умудрялись преодолевать ограждающие кордоны, проникать в вип-ложу и также делать фото с депутатом Госдумы. Через несколько минут эти же подростки занимали оставленные места на трибуне для почетных гостей, отлучившихся на несколько минут.

На этот раз в поединках турнира сошлись Александр Руднев, Махир Пашаев, Артем Мерзликин, Павел Мамонтов, Карен Аветисян, Боро Эрдынеев и Оскар Медина. Барнаульская публика, не привыкшая к подобным турнирам на массовых мероприятиях, поначалу безэмоционально наблюдала за поединками. Тогда Николай Валуев обратился к горожанам с просьбой поддержать спортсменов. Было сделано. Главным событием вечера стал бой-реванш между Леоном Антоняном из Барнаула и украинцем Владиславом Еременко. В прошлом в их поединке в День города Рубцовска была зафиксирована ничья.

Организаторы анонсировали визит на финальный бой врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Однако у главы региона в этот день был свой бой, и в момент финального боксерского поединка избирательная комиссия Алтайского края начала оглашать первые результаты выборов. По ним было еще не известно, побеждает ли Виктор Томенко оппонентов нокаутом или интрига сохранится до последнего.

Финальный бой, который длился, к слову, всего 2 минуты, прошел без Николая Валуева, который покинул соревнования заранее. Впрочем, часть барнаульцев, равнодушная к боксу, все равно в это время просто гуляла по обновленному асфальту на площади Сахарова. Многие дожидались салюта. После его окончания в 22.45 центр Барнаула опустел всего за какие-то 15 минут. Самый необычный День города за последние годы закончился, едва успев начаться. Только свет в окнах здания правительства Алтайского края горел почти всю ночь. Избирательная комиссия подсчитывала последние протоколы, чтобы жители края узнали утром в понедельник фамилию нового губернатора. Следующие крупные выборы пройдут в регионе только через три года. А это значит, что следующие два дня рождения Барнаула пройдут в прежнем формате.