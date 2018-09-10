Неожиданно трудная победа на выборах губернатора Алтайского края, одержанная кандидатом от "Единой России" Виктором Томенко, заставила вспомнить времена конца 90-х — начала 2000-х, когда избирательные процессы действительно отличались демократичностью, а не напоминали плебисцит о доверии главе региона в условиях ярко выраженного отсутствия конкуренции.

Портал Amic.ru решил вернуться в прошлое и проанализировать все избирательные кампании в регионе, начиная с 1996 года. До этого, напомним, выборы не проводились — высшие должностные лица в Алтайском крае назначались президентом страны.

К слову, первым главой администрации края в октябре 1991 года стал Владимир Райфикешт. Он находился на своем посту до января 1994 года. После этого Борис Ельцин по рекомендации Райфикешта назначил новым губернатором Льва Коршунова. Его пребывание у власти оказалось самым скоротечным из всех алтайских губернаторов — до конца 1996 года.

В декабре Коршунов проиграл первые губернаторские выборы в Алтайском крае Александру Сурикову. Справедливости ради, выборы прошли тогда в два тура. В первом из них, состоявшемся 17 ноября 1996 года, Лев Коршунов набрал 43,39%, Александр Суриков — 46,92%. Явка равнялась вполне приличным по современным реалиям 48,44%. 1 декабря при повторном голосовании Лев Коршунов получил 46,14%, Александр Суриков — 49,36%. Отрывы, как видим, минимальные, всего в 3%, но этого хватило для того, чтобы Суриков стал губернатором. Явка населения, кстати, за две недели выросла до 55,86%.

В марте 2000 года Александр Суриков одержал более убедительную победу. Ближайший преследователь, Владимир Райфикешт, мечтавший о возвращении в большую политику, набрал 10,91%, а действующий тогда губернатор — 77,22%. Забегая вперед, скажем, что эти цифры до сих пор никто превзойти не может. Как, кстати, и по порогу явки — 71,23%. Столь фантастические по нынешним временам показатели объясняются совмещением с президентскими выборами, а также с формированием краевого парламента.

Самая драматичная кампания по выборам губернатора прошла в Алтайском крае в марте-апреле 2004 года. Тогда, как и в 1996 году, состоялось два тура. В первом из них Александр Суриков набрал 47,46%, его главный противник артист Михаил Евдокимов – 39,46%. Таким образом, второй тур стал неизбежным. Однако есть одно маленькое но: политтехнологи, игравшие на стороне народного любимца, сумели зарегистрировать кандидатом Виталия Сурикова — однофамильца действующего губернатора. Он в итоге набрал 2,81%, которых и не хватило Александру Александровичу для итоговой победы. Явка в первом туре была 64,12%.

Таким образом, борьба продолжилась во втором туре, который пришелся на апрель. О феномене этого протестного голосования было написано уже достаточно много, поэтому повторяться не будем, а лишь констатируем итог: Михаил Евдокимов заручился поддержкой 49,53% населения, Александр Суриков – 46,29%. Любопытно, что примерно такие же цифры восемью годами ранее позволили Сурикову обыграть Коршунова. Добавим, что явка за две недели несколько упала и равнялась уже 57,48%.

Кстати, неожиданная победа Евдокимова и последующая за этим дезорганизация в работе исполнительной власти Алтайского края, по неофициальным данным, стали одной из главных причин отмены прямых губернаторских выборов в России. Официально же президент Владимир Путин сделал это после теракта в Беслане, ставя цель максимально укрепить вертикаль власти.

После гибели Евдокимова в 2005 году новым губернатором три срока подряд был Александр Карлин. И если в 2005 и 2009 годах его назначал АКСНД (второй раз — АКЗС — прим. Amic.ru) по представлению главы государства, то в сентябре 2014 года свой мандат ему впервые пришлось подтверждать на всенародном голосовании (прямые выборы глав регионов вернули в 2012 году). Стоит отметить, что допуск конкурентов напрямую регулировался прохождением муниципального фильтра, который без помощи "Единой России" преодолеть было фактически невозможно.

В итоге Карлин одержал сверхубедительную победу, набрав 72,97% голосов. Ближайший соперник, коммунист Сергей Юрченко ограничился 11,22%. Эти выборы были отмечены и самой низкой явкой в истории — 34,38%, а также беспрецедентно высоким уровнем досрочно проголосовавших — 19,45% от тех, кто пришел на участки в день выборов.

Срок полномочий Карлина истекал в сентябре 2019 года, тогда же должны были пройти очередные выборы губернатора, но из-за досрочной отставки главы региона жители Алтайского края пришли к избирательным урнам на 12 месяцев раньше, чем это ожидалось.

В кампании участвовали всего лишь 4 человека: врио губернатора Виктор Томенко (выдвинут ЕР), депутаты Алтайского Заксобрания Владимир Семенов (ЛДПР) и Людмила Суслова ("Справедливая Россия"), а также бизнесмен Андрей Крылов ("Партия Роста"). Еще два потенциальных кандидата не преодолели муниципальный фильтр. Также обращает на себя внимание отсутствие в списке кандидата от КПРФ.

Между тем, даже по самым пессимистичным прогнозам, Виктор Томенко должен был получить не менее 60-65% голосов избирателей, некоторые эксперты отдавали ему и вовсе более 70%. Однако реальность оказалась такова, что Алтайский край едва в очередной раз не устроил второй тур.

Если бы кто-то из политобозревателей до 9 сентября сказал, что трио соперников Томенко наберет суммарно 43,8%, его, мягко говоря, сочли бы не совсем здоровым человеком. Пожалуй, именно это, а также тот факт, что все из представленных кандидатов набрали примерно равные доли, стали самой большой неожиданностью этой избирательной кампании. Особенно в этой связи удивила не только плотность результатов — 16,2% (Семенов); 14,13% (Суслова) и 13,48% (Крылов), но и тот факт, что никому не известный доселе Андрей Крылов, или, как модно сейчас выражаться, "ноунейм", набрал столь большое число голосов избирателей (более 90 тысяч), которые в массе своей впервые слышали о существовании такого политика.

Более того, если бы часть электората, которая пришла вчера на избирательные участки, целенаправленно не портила бюллетени, выступая, например, против пенсионной реформы, а отдала свой голос любому другому кандидату, кроме Виктора Томенко, второй тур, похоже, все-таки имел более реальные очертания.

По предварительным данным, недействительными оказались 2,6% бюллетеней. В этом случае результат врио губернатора варьировался бы в пределах 50,99%. И последнее наблюдение. Явка в Алтайском крае на этот раз удивила всех со знаком "плюс", по предварительным данным, она составила 37,29%.