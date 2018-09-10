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Сезон осенних продовольственных ярмарок открывается в Барнауле в ближайшую субботу, 15 сентября.

Традиционно на ярмарочных площадках горожане смогут купить яйца, мясо птицы, свинину, говядину, растительное масло, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, рыбопродукты, кондитерские изделия, муку, сахар, фрукты, овощи и другие продукты.

Ярмарки будут функционировать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам: