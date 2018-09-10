Фото: primrep.ru
Сезон осенних продовольственных ярмарок открывается в Барнауле в ближайшую субботу, 15 сентября.
Традиционно на ярмарочных площадках горожане смогут купить яйца, мясо птицы, свинину, говядину, растительное масло, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, рыбопродукты, кондитерские изделия, муку, сахар, фрукты, овощи и другие продукты.
Ярмарки будут функционировать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:
- Железнодорожный район — проспект Красноармейский, 131 и проспект Ленина, 71;
- Индустриальный район — улица 50 лет СССР, 51а;
- Ленинский район — площадь Народная;
- Октябрьский район — проспект Ленина, 152 и улица Титова, 9.
- Центральный район — проспект Красноармейский, 36 и улица Чайковского, 21.
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