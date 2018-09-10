Фото: Instagram

Модель Дарья Вишнева стала победительницей конкурса красоты "Мисс Барнаул — 2018". Его итоги подвели на площади Сахарова 9 сентября в рамках празднования Дня города. Всего за корону главной красавицы столицы Алтайского края боролись 16 девушек. Однако жюри было практически единогласным и присудило победу Дарье Вишневой.

23-летняя девушка родом из Камня-на-Оби. Судя по ее анкете для конкурса, она долгое время занималась танцами профессионально. За несколько месяцев до конкурса красоты Дарья родила девочку Мирославу. Фотографии с ней она активно выкладывает на своей страничке в социальных сетях. Также девушка любит путешествовать. Мы собрали лучшие фото главной красавицы Барнаула из ее Instagram.