Фото: Instagram
Модель Дарья Вишнева стала победительницей конкурса красоты "Мисс Барнаул — 2018". Его итоги подвели на площади Сахарова 9 сентября в рамках празднования Дня города. Всего за корону главной красавицы столицы Алтайского края боролись 16 девушек. Однако жюри было практически единогласным и присудило победу Дарье Вишневой.
23-летняя девушка родом из Камня-на-Оби. Судя по ее анкете для конкурса, она долгое время занималась танцами профессионально. За несколько месяцев до конкурса красоты Дарья родила девочку Мирославу. Фотографии с ней она активно выкладывает на своей страничке в социальных сетях. Также девушка любит путешествовать. Мы собрали лучшие фото главной красавицы Барнаула из ее Instagram.
🎶 ⠀ Нет, нету никого хуже, чем я — ты сама мне так сказала. Я здесь, если ты хочешь скандала — Покажи весь свой огонь, весь свой огонь — пусть всё растает. ⠀ Давай устроим скандал! Давай устроим скандал. ⠀ Ведь это просто наш нерв и скандал; Мы больше не вернём это назад. Я знаю, зачем ты сейчас пришла. Давай устроим скандал!🎶 ⠀ #скандал#gerl#beutiful#mood#music#sing#
Публикация от Darya🍒Vishneva (@darya___cherry)
Цвет настроения отправиться на бокс🥊🧡 ⠀ У меня все. ⠀ Хотя нет. Парни, вы как относитесь, к такому занятию для девушек?!Или все таки, девушка должна быть, просто няшкой💁🏽♀️ ⠀ #gn#barnaul#girls#sport#box#naturel#beutiful#vitasport#mood
Публикация от Darya🍒Vishneva (@darya___cherry)
Зачем я пошла на конкурс "Мисс Барнаул 2018👸🏽"⁉️ ⠀ За ещё одной короной😂шутка) В первую очередь развееться, просто отвлечься от пережитого мною. Новые эмоции. Знакомства. Репетиции. Выполнение различных заданий. ⠀ Я очень активный и энергичный человек, лучше буду не успевать,чем просто так лежать на диване, это прям вообще не про меня🙅🏽♀️ ⠀ Я не боюсь подиума, сцены и публики, нет никого стеснения перед зрителем, наоборот я люблю сцену ♥️ На данный момент у меня нет возможности продолжить заниматься танцами, где я могла самовыражаться, не важно, какое было настроение, положительной энергией заряжалась всегда✨ ⠀ Поэтому подобный конкурс для меня очередное вдохновление, глоток воздуха. ⠀ Финал состоится 9 сентября начало в 18:00, во дворе АГУ, всех желающих приглашаю, вход свободный🎉😌 ⠀ #барнаул#миссбарнаул2018#модель#девушка#конкурскрасоты#фото#фотограф#сцена#публика
Публикация от Darya🍒Vishneva (@darya___cherry)
ПОХОДЫ в ТЦ ?🛍🛒 ⠀ Полет нормальный 😄👌🏽 ⠀ Проблем не возникло, даже поспала. Мира до жути любопытная, так что все эти огоньки, много людей ей по кайфу. ⠀ А вот буквально месяц назад, мне приходилось в Ашане одной рукой нести Миру(в коляски вообще не хотела лежать сразу истерика) а другой продукты складывать, и где-то между этим коляску подталкивать😅 Вывод сделан: чем взрослее становится, тем проще. ⠀ P.sХотя не знаю, не знаю скоро зима❄️ Соотвественно пару лишних кг одежды, будут затруднять процесс передвижения, особенно без пандуса в подъезде😫 ⠀ #mama#baby#shopping#kids#instamama#barnaul#декрет#материнство#шопинг#современнаямама#дети#доча#мамадочки#miracherry🍒
Публикация от Darya🍒Vishneva (@darya___cherry)
#ясчитаю, что наши мысли, слова и убеждения имеют на нас очень большое влияние. Они формируют ход нашей жизни✅ ⠀ Мы не можем изменить прошлое, наше рождение, наши детские годы, но мы можем изменить настоящее и повлиять на будущее☝🏽То, во что мы верим, воплощается в действительность, стоит нам изменить своё мышление и #жизнь соответствующим образом отвечает на эти изменения 🗣 ⠀ ⠀ #жизньпрекрасна#добро#позитивноемышление#красиваяжизнь#фото#девушуа#селфи#лето2018#красота#россия#алтайскийкрай
Публикация от Darya🍒Vishneva (@darya___cherry)
Обожаю лето🌼🦋🌼 За кайфовую погоду🏝 За воздушные платья👗 За легкий загар 🧜🏽♀️ Свежие фрукты и овощи 🍓🍉🥑🥦 И ненавижу КОМАРОВ🦗 Это какой-то кошмар буквально за час они съели полностью, и это гуляя в центре, а что же тогда творится за городом?!сложно представить😱 #altay#barnaul#gerl#beautiful#bloger#leto#sammer#life
Публикация от Darya🍒Vishneva (@darya___cherry)
Зачем же нужна фотосессия беременным? Вы бы стали делать или делали уже?!🤰🏽 ✔️Прежде всего оставить воспоминания об этом времени, кадры получаются чувственные и нежные ✔️Возможность сделать подобные снимки сейчас много, я бы хотела посоветовать прекрасного фотографа @nata_panina совместная работа оказалась действительно качественной ещё и интересной🙌🏽 ✔️Ещё один совет будущим мамочкам не зацикливайтесь на одном образе, лучше разнообразьте свой гардероб и включите фантазию Думаю каждая беременная девушка должна сделать фотосессию , ведь это мгновение которые ты не забудешь никогда 💫 Спасибо за макияж: @natali_nikiforova67 ⠀ #nsk#novosibirsk#photo#photo#photograph#model#modelnsk#beuty#hair#makeup#daryacherry_mama
Публикация от Darya🍒Vishneva (@darya___cherry)
Комментарии
почему мама пошла на конкурс мисс,а не миссис?
на конкурс мисс,а не миссис? ну ож у нее было непорочное, и она осталась мисс
10.09.2018 12:30
Ируся
Патамучта!
Она не только мать, но и дочь!
если посмотреть на всех претенденток участвующих в конкурсе, то в чем то начинаешь понимать геев))))
ну эта хорошенькая если был выбор из именно тех
На первой фото, нифигасе голубь постарался.
на конкурс мисс,а не миссис
---
ну может быть ребенок - робот
жюри было практически единогласным и присудило победу
---
ну не будем спорить. это же выборы. объективная весчь
а муж хде?
Ничего говорить не буду, лишь выложу свой предыдущий пост:
31.08.2018 11:50
Грантштейн
Понятно, что оценивать женскую красоту дело неблагодарное, ибо у всех разные вкусы. Но есть же какие то каноны, в самом деле...
По каким критериям отбирали участниц? По наличию желания участвовать?
Посмотрите фото хотя бы с Найтаута, по местным питейным заведениям. Там фактура в разы лучше.
Если оценивать представленные варианты, то мой голос за последнюю, Дарью.
а губы естеснна нужно обязательно сделать куриной жопой
Раз она из Камня, то по идее она должна бороться за титул мисс Камень, или мисис Камень))
А КТО МУЖ
камень-ножницы-бумага
можж без мужа наша мама
родила ребенка Дарья
и по кастингам пошла
дальше рифмы нету
Кто у неё муж не знаю, знаю, что грудь у неё 86, талия 61, опа 91.
что грудь у неё 86, талия 61, опа 91.
в груди маловата в опе большевата
так она из Камня))) Камень - известная фабрика мисс и ледь
Смешная)
последний пост про английский, - лучше б русский задумалась выучить )
Панусь
русский нынче не модно у них)
У нас что не выборы, то одно жульничество.
Молодец! Фотограф у нее что надо, не тот прошлый выделенный государством. Честно сказать конкуренции не было, остальные просто милые некрасавицы.
Поздравляю с Победой!!!!!!