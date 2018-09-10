Победа Виктора Томенко на выборах губернатора Алтайского края была определена сразу после того, как на пост врио главы региона его назначил президент России Владимир Путин. Однако в регионе выборы всегда проходят сложно, непростыми они были и в этот раз, прокомментировал политтехнолог Константин Лукин.

"Во-первых, Алтайский край сам по себе социально напряженный регион. Люди здесь в принципе негативно относятся к действующей власти и подпитывают этим оппозиционные силы. Во-вторых, проблемы, которые привели к стагнации региона, о чем и говорил Виктор Томенко на встречах с жителями, быстро решить невозможно. По крайней мере, точно не за три месяца кампании", — прокомментировал политтехнолог.

"Да, его никто не знал в регионе вплоть до подписания указа президента. И, возможно, даже кто-то в далекой-далекой глубинке и до сих пор не знает. С этим наверняка были сложности в ходе кампании. Но все же я отношу этот фактор именно к плюсам. Томенко оказался человеком без негативного "шлейфа" из прошлого. И во многом поэтому ему поверили. Он молодой, энергичный и при этом с хорошим опытом руководства. Этот образ очень импонировал избирателям", — добавил эксперт.

Он уверен, что полученный результат для Виктора Томенко — это хороший результат для человека, который проработал в регионе всего три месяца.