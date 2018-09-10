Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

В Хакасии пройдет второй тур выборов главы региона, поскольку ни один из кандидатов не набрал 50% плюс один голос. Об этом пишет портал "Хакасия".

Согласно итогам голосования, опубликованным республиканским ЦИК, больше всего голосов удалось набрать Валентину Коновалову от КПРФ — 44,91%. За представителя "Единой России" Виктора Зимина проголосовали 32,31%. На третьем месте оказался Андрей Филягин (Справедливая Россия) – 11, 25%, а на четвертом - Александр Мяхар ("Партия Роста") – 6,6%.

Согласно законодательству, второй тур выборов может пройти через 14 дней. Итоги выборов избирком Хакасии официально назовет на пресс-конференции.