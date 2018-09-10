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Жители Алтайского края по состоянию на 1 августа взяли кредитов на сумму более 157 миллиардов рублей, сообщает региональное министерство экономического развития со ссылкой на данные Центробанка.

Это на 26 миллиардов рублей или на 20,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Более половины займов в крае (79,2 миллиарда рублей) выдано юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе 44 миллиарда рублей субъектам малого и среднего предпринимательства (темп роста 123,9%). Наибольший темп роста объемов кредитования зафиксирован в сфере операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (264,4%), сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (145,5%), обрабатывающего производства (107,9%), строительства (106,2%), оптовой и розничной торговли (104,3%)", — добавляют в краевом МЭР.

Физическим лицам в указанный период было выдано займов на сумму более 78 миллиарда рублей, что на 39,2% больше, чем в прошлом году.