Фото: youtube.com

Клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова Ibiza, в котором так снялись Сергей Шнуров, Валерий Леонтьев, Андрей Малахов и Гарик Харламов, с момента публикации набрал уже свыше 3,4 миллиона просмотров.

Ролик в ироничной форме рассказывает о противостоянии звезд и их борьбе за звание короля шоу-бизнеса. Дело даже доходит до драки.

Приглашенные гости комментируют за кадром отношения Баскова и Киркорова и их совместное творчество. В частности, Шнуров, используя ненормативную лексику, заявляет, что "Басков и Киркоров совсем не друзья".

Пользователи сети восприняли новый клип неоднозначно. Некоторые предложили лишить Баскова и Киркорова звания народных артистов РФ, назвали видео позором и заподозрили артистов в плагиате, пишет РИА Новости.

"Не хочется никого оскорблять, но…это просто МЕРЗОСТЬ!", — написала одна из пользователей YouTube.

"Какая нелепая безвкусица однако… До конца не смогла досмотреть, отвратительно и противно", — вторила ей другой комментатор.

Некоторые назвали ролик деградацией и окрестили его "Цвет настроения синий 2.0".

При этом некоторым пользователям клип понравился. Они отметили, что ролик хорошо снят.