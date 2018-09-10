Фото: youtube.com
Клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова Ibiza, в котором так снялись Сергей Шнуров, Валерий Леонтьев, Андрей Малахов и Гарик Харламов, с момента публикации набрал уже свыше 3,4 миллиона просмотров.
Ролик в ироничной форме рассказывает о противостоянии звезд и их борьбе за звание короля шоу-бизнеса. Дело даже доходит до драки.
Приглашенные гости комментируют за кадром отношения Баскова и Киркорова и их совместное творчество. В частности, Шнуров, используя ненормативную лексику, заявляет, что "Басков и Киркоров совсем не друзья".
Пользователи сети восприняли новый клип неоднозначно. Некоторые предложили лишить Баскова и Киркорова звания народных артистов РФ, назвали видео позором и заподозрили артистов в плагиате, пишет РИА Новости.
"Не хочется никого оскорблять, но…это просто МЕРЗОСТЬ!", — написала одна из пользователей YouTube.
"Какая нелепая безвкусица однако… До конца не смогла досмотреть, отвратительно и противно", — вторила ей другой комментатор.
Некоторые назвали ролик деградацией и окрестили его "Цвет настроения синий 2.0".
При этом некоторым пользователям клип понравился. Они отметили, что ролик хорошо снят.
Комментарии
аааааааааа.. треш
Классный ролик!
как ЭТО раз видеть обратно
Хочется поступить как бабуля в розовом купальнике в конце клипа. Причем согнать в бассейн не только таких говнофорвардов нашей эстрады, но и большую часть российского "истеблишмента"