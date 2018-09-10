Барнаульцы выбрали пятнадцать детских садов, который получат деньги из бюджета города. Всего в голосовании приняли участие около 50 тысяч жителей краевой столицы, сообщили городские власти.

Лучшие дошкольные учреждения Барнаула жители выбирали 9 сентября, в Единый день голосования на 134 участках. Отдать голос могли и подростки, которым исполнилось 14 лет.

"Сегодня муниципальные комиссии на основе заполненных бюллетеней начинают составлять рейтинги дошкольных образовательных учреждений по каждому району Барнаула. Надеюсь, что к концу недели городская Общественная комиссия сможет назвать пятнадцать детских садов – лидеров рейтингового голосования", — рассказала о промежуточных итогах председатель комитета по образованию города Барнаула, председатель городской Общественной комиссии по проведению голосования Наталья Полосина.

Напомним, 15 августа к главе города Сергею Дугину с предложением поддержать дошкольные образовательные учреждения обратились члены городского родительского собрания. Общественники заявили, что большинство детских садов города нуждаются в дополнительной материальной поддержке. Поэтому главе города было предложено провести конкурс среди муниципальных детских садов. Учреждения, которые наберут больше всего голосов получат дополнительные средства из городского бюджета. На эти цели будет направлено пять млн рублей.

Детские сады, занявшие I, II и III места в каждом районе, получат 500, 300 и 200 тысяч рублей соответственно. Деньги можно потратить на ремонт, замену оборудования, установку видеонаблюдения, благоустройство территорий и детских площадок, оснащение современной методической литературой, приобретение компьютеров и спортивного инвентаря.