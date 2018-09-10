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Общий размер задолженности по ссудам в Алтайском крае по состоянию на 1 августа увеличился до 283,7 миллиарда рублей, сообщает региональное министерство экономического развития.

Ссылаясь на данные Центробанка, ведомство констатирует, что к аналогичному периоду прошлого года задолженность по займам выросла на 10,3%.

"По юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям сумма задолженности составила 114,8 миллиарда рублей (-0,1% к тому же периоду 2017 года), по физическим лицам – 168,9 миллиарда рублей (+18,7% к тому же периоду 2017 года)", — добавляют в краевом МЭР.