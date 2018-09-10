Фото: Amic.ru
Избирательная комиссия Алтайского края обнародовала предварительные итоги выборов губернатора, которые прошли 9 сентября. Голоса распределились следующим образом:
Виктор Томенко ("Единая Россия") — 53,61% (366 277 избирателей);
Владимир Семёнов (ЛДПР) — 16,2% (110 694);
Людмила Суслова ("Справедливая Россия") — 14,14% (96 617);
Андрей Крылов ("Партия Роста") — 13,46% (91 967).
Явка составила 37,29%.
Напомним, выборы состоялись 9 сентября. Работало 1797 участков. Право голосовать на выборах имели 1 млн 829 тысяч жителей региона.
За Виктора Томенко активнее всего голосовали в Ключевском районе, где он заручился поддержкой около 80% пришедших на участки. В Баевском районе у него около 60%, в Завьяловском 62%, Краснощековском 66%. В Барнауле наибольшее количество голосов Томенко набрал в Железнодорожном районе (60%). Наименьшее — в Ленинском (48%). Меньше всего за Томенко голосовали в Белокурихе, где он набрал всего 40,5%.
Кандидат от ЛДПР Владимир Семенов больше всего набрал в Быстроистокском районе (7%) и городе Алейске (22%). В Барнауле за него лучше всего голосовали в Ленинском районе (17%). Худший результат по краю в Ключевском районе (5%).
Людмилу Суслову лучше всего поддержали в Косихинском районе (около 20%), меньше всего — все в том же Ключевском районе (4,49%). Андрей Крылов получил чуть более 18% в Егорьевском районе. Меньше всего за него голосовали жители Кытмановского района.
Что касается явки, то лидером стал город Алейск с результатом около 70%.
Комментарии
Что касается явки, то лидером стал город Алейск с результатом около 70%.
Ну так вояк с семьями согнали вот вам и явка
10.09.2018 14:18
- гость -
+ МВД, судьи, прокуроры и пр. выгодообладатели едросов
больше половины населения АК просто не пошли на голосование "нет доверия к действующей власти"
После президентских выборов думала всё, не буду больше никому помогать, раз народ не хочет ничего менять в своей жизни. В соцсетях - сплошные "подайте", по телевизору - то же самое! То погорельцы, то на реабилитации, кому-то на лечение - побирательство стало нормой нашей жизни - вы не заметили? Законное же надо требовать, а тут - пара фото, жалостливый текст - и - вуаля! Но не удержалась - то одному, то другому перечислишь - жалко ведь! Ну, думаю, к губернаторским то народ выводы сделал, ну невозможно же так жить! Ан нет - у всех всё хорошо, всех всё устраивает! Теперь точно - всё!!! Никому больше не помогаю, никого не жалею - идите вы все к чёртовой матери! Живите как хотите, решайте свои проблемы сами!!!!!!!!!!!! Томенко вам в помощь!