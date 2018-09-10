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Избирательная комиссия Алтайского края обнародовала предварительные итоги выборов губернатора, которые прошли 9 сентября. Голоса распределились следующим образом:

Виктор Томенко ("Единая Россия") — 53,61% (366 277 избирателей);

Владимир Семёнов (ЛДПР) — 16,2% (110 694);

Людмила Суслова ("Справедливая Россия") — 14,14% (96 617);

Андрей Крылов ("Партия Роста") — 13,46% (91 967).

Явка составила 37,29%.

Напомним, выборы состоялись 9 сентября. Работало 1797 участков. Право голосовать на выборах имели 1 млн 829 тысяч жителей региона.

За Виктора Томенко активнее всего голосовали в Ключевском районе, где он заручился поддержкой около 80% пришедших на участки. В Баевском районе у него около 60%, в Завьяловском 62%, Краснощековском 66%. В Барнауле наибольшее количество голосов Томенко набрал в Железнодорожном районе (60%). Наименьшее — в Ленинском (48%). Меньше всего за Томенко голосовали в Белокурихе, где он набрал всего 40,5%.

Кандидат от ЛДПР Владимир Семенов больше всего набрал в Быстроистокском районе (7%) и городе Алейске (22%). В Барнауле за него лучше всего голосовали в Ленинском районе (17%). Худший результат по краю в Ключевском районе (5%).

Людмилу Суслову лучше всего поддержали в Косихинском районе (около 20%), меньше всего — все в том же Ключевском районе (4,49%). Андрей Крылов получил чуть более 18% в Егорьевском районе. Меньше всего за него голосовали жители Кытмановского района.

Что касается явки, то лидером стал город Алейск с результатом около 70%.