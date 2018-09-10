Радиостанция НАШЕ Радио Барнаул ровно два года назад стала вещать на волне 106,4 FM в Барнауле.
Здесь круглосуточно звучит только качественная русскоязычная музыка в исполнении рок-кумиров и начинающих групп. Уникальные радиопрограммы, популярные ведущие, живое общение с музыкантами и слушателями, всегда хорошее настроение.
В честь своего дня рождения радиостанция подготовила для своих слушателей эфирный проект "Соляга". Ежедневно с 10 по 14 сентября в эфире программы "Щас спою" с 15 до 16 часов ведущие будут предлагать слушателям принять участие в игре "Соляга": необходимо дозвониться в прямой эфир НАШЕ Радио Барнаул, после сигнала ведущего.
В игре слушателю предлагают прослушать три "Соляги" (сольные партии) разных групп и он должен угадать какой из соляков принадлежит, например, группе "Ария".
По итогу недели пять победителей получат от НАШЕ Радио Барнаул крутые браслеты и футболки с символикой радиостанции, а также билеты на рок-концерт группы "Северный флот", который пройдет 6 октября в Bar Che Guevara.
Комментарии
Что такое "Русский рок"?
10.09.2018 15:23
Митенька ржевский
Вы побеждает в нашей игре! Забирайте браслетики и билетики!
Всем рока)
С днем рождения любимая радиостанция.