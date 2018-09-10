Радиостанция НАШЕ Радио Барнаул ровно два года назад стала вещать на волне 106,4 FM в Барнауле.

Здесь круглосуточно звучит только качественная русскоязычная музыка в исполнении рок-кумиров и начинающих групп. Уникальные радиопрограммы, популярные ведущие, живое общение с музыкантами и слушателями, всегда хорошее настроение.

В честь своего дня рождения радиостанция подготовила для своих слушателей эфирный проект "Соляга". Ежедневно с 10 по 14 сентября в эфире программы "Щас спою" с 15 до 16 часов ведущие будут предлагать слушателям принять участие в игре "Соляга": необходимо дозвониться в прямой эфир НАШЕ Радио Барнаул, после сигнала ведущего.

В игре слушателю предлагают прослушать три "Соляги" (сольные партии) разных групп и он должен угадать какой из соляков принадлежит, например, группе "Ария".