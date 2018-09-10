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Житель Славгорода приговорен к к лишению свободы в колонии строгого режима за жестокое избиение пожилой женщины, которая впоследствии скончалась.

Как сообщили в краевой прокуратуре, мужчину 1990 года рождения признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью.

Преступление было совершено в феврале этого года. Злоумышленник нанес множественные удары ногами и руками женщине 1940 года рождения, находясь на территории ее домовладения.

"После нанесенных ударов скрылся, оставив потерпевшую в бессознательном состоянии замерзать на снегу. В дальнейшем потерпевшая от полученной черепно-мозговой травмы скончалась в больнице", — констатируют в правоохранительном ведомстве.

В итоге в колонии строгого режима злоумышленник проведет девять лет.