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Минэкономразвития (МЭР) РФ подготовило проект по поддержке малого и среднего бизнеса. В частности, предполагается освободить пенсионеров -индивидуальных предпринимателей от уплаты взносов в Пенсионный фонд России (ПФР).

Проект уже внесен в правительство, передают "Известия". На его реализацию до 2024 года собираются потратить около 450 миллиардов рублей.

Освободить пенсионеров от взносов могут уже с 1 июля следующего года.

Сейчас индивидуальные предприниматели должны платить в ПФР 26 тысяч 545 рублей, если доход не превышает 300 тысяч рублей за год. Если ежегодный заработок превышает эту сумму, то добавляется 1% от дохода.

Кроме этой меры, для популяризации предпринимательства в России кабмин хочет наращивать закупки госкомпаний у малого бизнеса. К 2024 году их объем должен достичь 4,2 триллиона рублей.