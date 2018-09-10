Фото: atl.org.uk
Минэкономразвития (МЭР) РФ подготовило проект по поддержке малого и среднего бизнеса. В частности, предполагается освободить пенсионеров -индивидуальных предпринимателей от уплаты взносов в Пенсионный фонд России (ПФР).
Проект уже внесен в правительство, передают "Известия". На его реализацию до 2024 года собираются потратить около 450 миллиардов рублей.
Освободить пенсионеров от взносов могут уже с 1 июля следующего года.
Сейчас индивидуальные предприниматели должны платить в ПФР 26 тысяч 545 рублей, если доход не превышает 300 тысяч рублей за год. Если ежегодный заработок превышает эту сумму, то добавляется 1% от дохода.
Кроме этой меры, для популяризации предпринимательства в России кабмин хочет наращивать закупки госкомпаний у малого бизнеса. К 2024 году их объем должен достичь 4,2 триллиона рублей.
Комментарии
Маму депутат ГД Володина, например...
Интересно, хотят освободить от уплаты, но требуется потратить 450 миллиардов рублей! Для чего траты? Власть вообще оборзела? Уже не знают, как и куда списать бюджетные деньги!
щаз все ИП-шки переоформят на пенсов - и Вася-кот! Неужели в правительстве не понимают таких простых вещей?